Migranti: Comune Brindisi li aiuta a trovare casa

(ANSA) - BRINDISI, 07 FEB - Un nuovo sportello casa è stato attivato a Brindisi per aiutare e supportare i cittadini stranieri, con regolare contratto di lavoro, a trovare casa mettendoli in contatto con proprietari di immobili. Il progetto si chiama Homeway e il suo obiettivo, sottolinea il Comune di Brindisi in una nota, è quello "di offrire uno strumento di ricerca casa, sicuro e riconosciuto nel territorio, a cittadini stranieri già inseriti nel mondo del lavoro, garantendo loro autonomia sociale ed economica e offrendo ai proprietari maggiori garanzie a sostegno dell'affitto, con diversi incentivi".

L'iniziativa è stata attivata e promossa dal Comune di Brindisi nell'ambito del programma 'Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento', finanziato dal Pon Inclusione 2014-2020, con la collaborazione e il supporto strategico di diverse cooperative sociali impegnate nel campo dell'accoglienza degli stranieri. (ANSA).