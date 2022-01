Incendio distrugge una pizzeria nel Foggiano, nessun ferito

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 28 GEN - Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha distrutto la scorsa notte la pizzeria 'A Chiang' a San Severo (Foggia). Il proprietario aveva chiuso il locale pochi minuti prima che divampasse l'incendio. Nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e avviato gli accertamenti per stabilirne la natura. Il locale è stato dichiarato inagibile. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza.

A San Severo, dall'inizio dell'anno, si sono verificati quattro attentati dinamitardi. Mentre in tutta la provincia di Foggia sono complessivamente 11 le intimidazioni registrate nelle prime settimane del 2022. (ANSA).