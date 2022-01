Lecce-Vicenza,Meggiorini in lacrime 'che c'entra mia mamma?'

(ANSA) - LECCE, 26 GEN - Lecce in vetta alla Serie B dopo la vittoria (2-1) nel recupero di oggi contro il LR Vicenza. Ma il finale di partita è stato molto acceso, perché nei minuti di recupero si è scatenato un parapiglia in mezzo al campo che ha coinvolto i giocatori di entrambe le squadre.

Le telecamere hanno inquadrato l'attaccante vicentino Meggiorini in lacrime dopo un diverbio con il leccese Majer. I due sono stati protagonisti di un acceso faccia a faccia, durante il quale il giocatore del Lecce si sarebbe lasciato sfuggire qualche parola di troppo. Il labiale dell'attaccante vicentino è stato colto dalle immagini tv: "Cosa c'entra mia mamma? Porta rispetto". Subito dopo il pianto di rabbia di Meggiorini, con l'arbitro e Lucioni che hanno cercato di tranquillizzarlo. (ANSA).