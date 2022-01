ANSA-IL-PUNTO/Covid: Puglia in zona gialla, ancora 11 morti

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Primo giorno in zona gialla per la Puglia, che a causa del superamento delle soglie critiche è stata fra le regioni incluse nell'ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Oggi si sono registrati 3.471 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 39.399 test (incidenza dell'8,8%) e 11 morti. Delle 126.262 persone attualmente positive 717 sono ricoverate in area non critica (ieri 694) e 67 in terapia intensiva (ieri 68). E' salita al 24% l'occupazione dei posti letto, tenuto conto che la soglia critica per il passaggio in zona arancione è fissata al 30%. Nei reparti di Terapia intensiva, invece, l'indice di occupazione è pari al 14% contro una media italiana del 17%. Nel Barese la preoccupazione maggiore è legata alle scuole: continua infatti a crescere il numero dei casi positivi. In sette giorni sono emerse 952 nuove positività, 185 in più rispetto ai 767 della settimana scorsa. I casi sono così distribuiti: 429 nelle scuole primarie, 205 nelle scuole secondarie di secondo grado, 175 nelle scuole primarie di secondo grado, e infine 143 nelle scuole dell'infanzia.

Confortano, sempre nel Barese, i dati della campagna vaccinale: la terza dose è stata somministrata all'88% degli over 50 a Bari e provincia, mentre nel target dai 12 anni in su la copertura è del 77%.

In riferimento alla cura dei pazienti più a rischio, il Policlinico di Bari ha attivato nella struttura per le maxi emergenze della Fiera del Levante otto posti per la dialisi ambulatoriale per i pazienti con insufficienza renale cronica positivi al Covid ma che non hanno necessità di ricovero.

Hanno invece protestato i detenuti del carcere di Bari, preoccupati per la diffusione dei contagi: sono infatti 126 al momento i positivi all'interno del penitenziario.