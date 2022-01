Omaggio a Mennea, partita 'Cicloavventura Barletta-Formia-Roma'

(ANSA) - BARI, 19 GEN - Undici appassionati di ciclismo, tra cui tre campioni paraolimpici, hanno iniziato questa mattina la 'Cicloavventura Barletta-Formia-Roma: sulle strade della Freccia del Sud', iniziativa nata per ricordare i 70 anni dalla nascita del campione olimpico barlettano Pietro Mennea, noto come 'Freccia del Sud'. A organizzare la ciclopedalata è stata l'associazione culturale 'Pedalando nella Storia-Maurice Garin'.

Saranno 550 i chilometri che gli atleti percorreranno in quattro tappe. L'ultimo tratto sarà affrontato sabato 22 gennaio a Roma con arrivo allo stadio dei Marmi Pietro Mennea.

Il commissario straordinario del Comune di Barletta, Francesco Alecci, ricorda "come la città abbia sempre nel cuore Pietro Mennea" e "augura ai partecipanti di vivere questa esperienza con lo stesso spirito di amore per lo sport e la vita che ha contraddistinto la 'Freccia del Sud'". (ANSA).