Malagò visita cantiere nel Brindisino, sarà casa pallamano

(ANSA) - FASANO, 19 GEN - Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha visitato il cantiere del palazzetto dello sport di Fasano (Brindisi), in fase di di realizzazione e pronto per la consegna a maggio prossimo, stando alle informazioni date dalla ditta esecutrice: "Faccio i complimenti all'amministrazione per gli sforzi e l'impegno che ha profuso nella realizzazione di questa opera che darà una casa alla gloriosa società di pallamano di Fasano e a tutto lo sport di questo splendido territorio - ha detto Malagò durante la visita - è importante che le società sportive abbiano contenitori dove poter svolgere la propria attività e far crescere i nostri giovani". "Il nostro palazzetto - ha commentato il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria - è un'opera attesa da sempre da tutti noi e che finalmente sta vedendo la luce. Aspettiamo per l'inaugurazione il presidente Malagò, sarà un giorno storico per lo sport di Fasano e per la storia del nostro territorio". (ANSA).