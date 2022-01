Morte 'staffettisti' in A14: 2 anni e 3 mesi per camionista

(ANSA) - PESARO, 18 GEN - Ha patteggiato una condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione Sebastien Marco Titta, 24 anni, di Recale (Lecce), il camionista 24enne che provocò l'incidente il 7 febbraio 2021 lungo l'A14 a Gradara (Pesaro Urbino), in cui morirono due "staffettisti" che stavano accompagnando un carico di cani e gatti per l'adozione nel nord Italia e altre due persone rimasero ferite. E' l'esito dell'udienza preliminare davanti al gup di Pesaro Giacomo Gasparini, fa sapere lo Studio3A, che assiste i familiari di Federico Tonin ed Elisabetta "Betty" Barbieri, due animalisti molto noti nell'ambiente. Inizialmente la difesa aveva chiesto una pena inferiore ai due anni per beneficiare della sospensione condizionale, ma il gup e il pm Giovanni Fabrizio Narbone, hanno ritenuto troppo esigua la proposta, che è stata riformulata: all'imputato era contestato il reato di omicidio stradale con l'aggravante di aver causato il decesso di più persone. Ha avuto anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per due anni. Titta stava percorrendo l'autostrada alle 4:55 alla guida di un autoarticolato Scania con semirimorchio con direzione sud/nord quando, per un colpo di sonno, aveva perso il controllo del mezzo andando a finire prima contro un altro semirimorchio fermo su una piazzola di sosta, poi contro la barriera i cemento tra le due carreggiate, ostruendo la viabilità su tutte le corsie di marcia. Contro il mezzo pesante, non visibile perché privo di luci per il precedente urto, si era schiantato un furgone Fiat Ducato dell'associazione "4Zampe nel cuore", proveniente da San Severo (Foggia). Nell'impatto erano morti Federico Tonin, 46 anni, di Arconate (Milano), che era alla guida, e Elisabetta Barbieri, 62 anni, di Rho (Milano). Feriti un altro passeggero del furgone, Alessandro Porta 48 anni, di Busto Garofalo (Milano) e il secondo autista dell'autoarticolato, un 42enne albanese, sbalzato via dal mezzo. Morto anche un pastore tedesco, mentre gli altri animali erano stati condotti a destinazione da un camionista spagnolo di passaggio. (ANSA).