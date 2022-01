Bombe nel Foggiano: De Raho, attentati sono come sfida a Stato

(ANSA) - FOGGIA, 17 GEN - "Le mafie foggiane sono mafie di grandissima pericolosità e gli attentati che hanno posto in essere sono come una sfida allo Stato". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, a Foggia per partecipare al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo gli attentati ai danni dei commercianti. "Di fronte a questa sfida - ha aggiunto de Raho - lo Stato si muoverà con l'energia che compete a uno Stato di diritto che deve però imporre l'osservanza della legge a tutti e proteggere i cittadini". La risposta agli attentati si concretizza, secondo il procuratore, "con un impiego di ulteriori risorse e con controlli del territorio ripetuti e frequenti in modo che il cittadino possa sentirsi protetto, tutelato e garantito". Secondo Cafiero de Raho, la paura a denunciare è "conseguenza della violenza con cui si muovono le mafie foggiane. È evidente che con uno Stato forte, con una magistratura che si muove con rapidità, con interventi sul territorio che diano garanzie, tutto ciò garantisce al cittadino quel senso di protezione di cui la città necessita. Certamente anche l'omertà verrà erosa dalla forza di difesa del nostro paese". (ANSA).