Covid: in Puglia 11% Intensive piene, oltre soglia critica

(ANSA) - BARI, 14 GEN - Anche nei reparti di terapia Intensiva in Puglia è stata superata la soglia critica di occupazione dei posti letto, fissata al 10%, che decreta il passaggio in zona gialla. Secondo l'ultimo aggiornamento Agenas, il tasso di occupazione aggiornato a ieri sera è pari all'11% nelle terapie intensive, mentre nei reparti di Medicina Covid è al 18%, il limite è fissato al 15%. Tuttavia, secondo i dati della Cabina di regia nazionale, la posizione della Puglia è ancora in bilico tra la zona bianca e quella gialla, bisognerà attendere l'ordinanza del ministro della Salute. (ANSA).