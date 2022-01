ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia 5.514 nuovi casi e nessun morto

(ANSA) - BARI, 05 GEN - Oggi in Puglia si registrano 5.514 nuovi casi, il 7,75% dei 71.121 test eseguiti (ieri il tasso di positività era del 3,9%). Non si registrano decessi. Ad oggi in Puglia ci sono 41.162 persone positive, 364 sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva. In 24 ore, dunque, ci sono stati 30 ingressi in area medica e due nelle rianimazioni. Sale ancora, secondo il monitoraggio Agenas, l'occupazione dei posti letto negli ospedali da parte dei pazienti positivi al Covid: nei reparti di Medicina, il tasso è passato dall'11 al 12%. Nell'ultima settimana, dal 29 dicembre ad oggi, l'incremento è stato costante, passando dal 7 all'attuale 12%, cinque punti in più in sette giorni. La soglia critica fissata dal ministero per il passaggio in zona gialla è al 15%. Nelle terapie intensive, invece, l'aumento dei ricoveri è più lento: il 29 dicembre il tasso di occupazione era pari al 5%, oggi è al 7%, il limite è fissato al 10%. Gli attuali indici, quindi, permetterebbero alla Puglia di restare in zona bianca almeno un'altra settimana.

Aumentano anche i ricoveri dei bambini nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, centro hub regionale per la Puglia. All'inizio di dicembre era ricoverato solamente un bimbo affetto da Covid-19. Un mese dopo, i bambini assistiti nella struttura sanitaria sono diventati 16. Un aumento esponenziale anche se fortunatamente, secondo quanto riferisce l'azienda ospedaliera, i piccoli che necessitano di un ricovero restano una piccola percentuale rispetto alla platea complessiva: in Puglia negli ultimi sei mesi sono stati 3.141 i bambini dai 5 agli 11 anni guariti dal Covid senza necessità di assistenza ospedaliera. Dei 16 piccoli pazienti ricoverati attualmente al Giovanni XXIII, dieci hanno meno di un anno e gli altri sono tra i 6 e i 12 anni. È, comunque, il dato più alto da inizio della pandemia. Nessun bimbo presenta grossi problemi respiratori da trattare con ossigeno.

Intanto, prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid in tutta la Puglia. La copertura per la terza dose è al 43% della popolazione vaccinabile, +4.4% rispetto alla media nazionale. La copertura per la vaccinazione pediatrica, 5-11 anni, è al 19.5%: la Puglia è la prima regione per copertura, media nazionale dell'11%, la seconda regione è la Lombardia con il 15%. (ANSA).