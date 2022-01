Vaccini: in Puglia rallentano prime dosi, 292mila non immuni

(ANSA) - BARI, 03 GEN - Rallenta il numero di prime dosi somministrate in Puglia. Nella settimana dal 25 al 31 dicembre sono state circa 6mila, dimezzate rispetto alle settimane precedenti quando mediamente sono state 12mila le prime dosi di vaccino anti Covid inoculate. I pugliesi over 12 non vaccinati sono passati da 298.904 a 292.267. Il maggior numero di non vaccinati è sempre concentrato nella fascia 30-49 anni, sono 118.719, circa tremila in meno rispetto all'ultima rilevazione.

