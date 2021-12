Calcio: il Bari domina anche in 10 il Potenza al San Nicola

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Il Bari rafforza ancora il primato in classifica battendo (in dieci uomini per larga parte della ripresa) il Potenza al San Nicola. La squadra da Mignani domina in lungo e largo una gara dal ritmo altalenante per le tante interruzioni scaturite da un confronto muscolare e senza esclusione di colpi.

Nel primo tempo i padroni di casa costruiscono tre buone occasioni da rete con Scavone, Botta e D'Errico. Nella ripresa si continua a giocare solo nella metà campo lucana, ma al 15' il Bari resta in dieci per l'espulsione di Scavone (rimedia il secondo giallo per simulazione).

Botta e compagni non arretrano il baricentro e subito dopo conquistano un rigore (atterramento di Cheddira da parte di Piana), con Antenucci implacabile (al 18'st) dagli undici metri.

Il cannoniere barese è al decimo centro stagionale. Al 30' il raddoppio: D'Errico viene atterrato in area dal portiere Greco e così l'ex Monza trasforma il secondo penalty con un angolato diagonale.

I pugliesi torneranno in campo per la ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, a gennaio, sempre al San Nicola, contro il Picerno.