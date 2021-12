ANSA-IL-PUNTO/COVID: Puglia oltre 1mln terze dosi, 'fare scudo'

(ANSA) - BARI, 17 DIC - La Puglia prosegue con la costruzione del suo "scudo" contro il Coronavirus e supera la quota di un milione di terze dosi somministrate. Gli effetti della campagna vaccinale si notano: dopo il Molise, infatti, la Puglia è la regione italiana che, questa settimana, registra l'incidenza più bassa di infezioni, con 79,2 contagi ogni 100mila abitanti, lontana dai 566,8 casi registrati nella Provincia autonoma di Bolzano e dai 498,9 casi registrati in Veneto, le due aree più colpite in questa fase. In Puglia anche il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali resta sotto la soglia di allerta: nelle terapie intensive è fermo al 4,6% e nei reparti di Medicina al 5,1%. Con questi dati la regione resta in zona bianca per almeno un'altra settimana.

La campagna vaccinale prosegue bene anche tra i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni, fascia in cui la Puglia ha una copertura superiore alla media nazionale (0,6% del target complessivo contro lo 0,4% italiano). Ieri sono stati immunizzati i primi cinquemila giovanissimi nei centri di cura e nelle scuole, e oggi altri 800 bambini hanno ricevuto il vaccino nella sola provincia di Bari. Nonostante questa importante adesione, però, non sono mancate le manifestazioni dei 'no vax' e tre scuole di Bari sono state vandalizzate con scritte sui muri: "Governo nazista", è il messaggio impresso su una scuola media; "Salvate i bambini" è la scritta comparsa su un altro istituto.

Anche oggi il bollettino regionale rileva un lieve aumento dei contagi, con 662 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore e una incidenza del 2,58% rispetto ai 25.627 test (ieri era del 2,4%). Una persona è morta mentre è sceso di una unità il numero dei ricoverati nelle terapie intensive che oggi si attesta a 26.

La provincia più colpita resta quella di Bari con 188 nuovi contagi, seguita da quella di Foggia con 130 e quelle di Brindisi e Lecce con 100 ciascuna. A Taranto i nuovi positivi sono 75, nella provincia Barletta-Andria-Trani sono 69. Altri due casi riguardano residenti fuori regione e per altri due la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

Complessivamente sono 6.492 le persone attualmente positive (Ieri erano 6.114), 142 quelle persone ricoverate in area non critica (ieri erano 126).

A Bari e in provincia, dal 6 al 12 dicembre, il numero di positivi ogni centomila abitanti è risultato pari a 49,2 con un incremento del 24% rispetto alla settimana precedente. "Ai pugliesi - sottolinea il presidente della Regione Michele Emiliano - dico: più ci vacciniamo più forte sarà lo scudo contro il Covid. Abbiamo appena superato in Puglia il milione di dosi di richiamo, l'88% dei pugliesi ha ricevuto almeno una dose, siamo sopra di tre punti la media nazionale". (ANSA).