'Sonimage', a Bisceglie con Rezza e Mastrella da 21 al 23/12

(ANSA) - BARI, 15 DIC - Flavia Mastrella e Antonio Rezza, 'leoni d'oro per il teatro', sono gli ospiti "speciali" della residenza artistica al Politeama Italia e al Palazzo Tupputi a Bisceglie, dal 21 al 23 dicembre. In programma proiezioni, spettacoli, performance visive, sonorizzazioni dal vivo e la presentazione in prima regionale del film 'Samp' girato in Puglia e lo scorso anno selezionato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nove anni dopo la partecipazione ad 'Avvistamenti', Mastrella e Rezza tornano a Bisceglie nell'ambito della nona edizione della 'Rassegna di Suoni Immagini SONIMAGE'. Il 21 e 22 dicembre i due artisti presenteranno una serie di corti, lo spettacolo teatrale 'IO', la performance visiva 'Encefalon-Le carte da giogo', la prima regionale del film Samp', e l'inedita sonorizzazione del corto 'Schizzopatia' eseguita dal vivo da Ramon Moro, Gabriele Panico e Paolo Spaccamonti, che 'doteranno' di colonna sonora anche due horror del cinema delle origini, 'Frankenstein' di James Searle Dawley e 'Vampyr' Carl Theodor Dreyer.

Si parte martedì 21 dicembre alle ore 19 a Palazzo Tupputi con il cinema breve di Flavia Mastrella Antonio Rezza. In programma i corti Suppietij (1991), Larva (1993), Il piantone (1994), Fiorenzo (1995), Zero a zero (1995), Schizzopatia (1995), L'handicappato (1997), Hai mangiato? (1997), Porte (1997), Virus (1997) e Il Mosè di Michelangelo (1999). Si prosegue alle ore 21 al Politeama Italia con la pièce teatrale 'IO' di Rezza e Mastrella interpretata da Antonio Rezza.

Mercoledì 22, alle ore 19, a Palazzo Tupputi, Antonio Rezza presenta 'Encefalon - Le carte da giogo', una performance visiva con scatti in auto posa. A seguire, sempre a Palazzo Tupputi, ci sarà la sonorizzazione inedita del corto Schizzopatia (1995), eseguita dal vivo dai musicisti Ramon Moro, Gabriele Panico e Paolo Spaccamonti. Programma completo su 'avvistamenti.it/21-23-dicembresonimage/'. (ANSA).