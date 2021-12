Petruzzelli, Tosca chiude la stagione 2021

(ANSA) - BARI, 10 DIC - La Stagione d'Opera e Balletto 2021 della Fondazione Teatro Petruzzelli si concluderà con Tosca di Giacomo Puccini. La prima è in cartellone il 16 dicembre, in replica il 17 e dal 19 al 23. L'allestimento scenico è della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, per la regia di Mauro Pontiggia. Condurrà l'Orchestra e il Coro del Teatro (preparato da Fabrizio Cassi) il direttore stabile Giampaolo Bisanti.

Maestro del Coro di Voci Bianche della Fondazione Petruzzelli Emanuela Aymone. Le scene e i costumi sono di Francesco Zito, il disegno luci di Bruno Ciulli. E mentre continua la campagna abbonamenti, è partita anche la vendita dei biglietti per gli spettacoli di gennaio delle stagioni 2022 (ad eccezione dei biglietti per la Lezione di Musica del 30 gennaio, con Giovanni Bietti che proporrà il tema "Il sogno dell'Illuminismo" nel "Flauto magico" di Mozart, che saranno in vendita a partire dal 3 gennaio). Per la Stagione d'Opera sono disponibili i biglietti per Tristan und Isolde di Richard Wagner, nuova produzione e nuovo allestimento della Fondazione Teatro Petruzzelli per la regia di Yannis Kokkos (autore anche delle scene e dei costumi) in programma il 25 e 26 gennaio e dal 28 al 30. Per la Stagione Concertistica 2022 sono disponibili i biglietti per il concerto dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli, in cartellone il 4 gennaio; il recital di Leonidas Kavakos (violino) ed Enrico Pace (pianoforte) previsto per il 21 gennaio; il concerto del Coro Femminile del Teatro Petruzzelli, diretto da Fabrizio Cassi, il 27 gennaio. I biglietti sono disponibili al Botteghino del Teatro Petruzzelli e online su www.vivaticket.it. (ANSA).