Riapre Casa di Babbo Natale nel Foggiano, in un palazzo del '600

(ANSA) - CANDELA (FOGGIA), 06 DIC - E' stata riaperta al pubblico il 4 dicembre, nel centro storico di Candela (Foggia), la Casa di Babbo Natale, allestita insieme al Museo del Giocattolo nel seicentesco Palazzo Ripandelli. Allestiti nel centro storico del paese foggiano anche i tradizionali Mercatini di Natale. Sabato scorso è stato acceso anche il grande albero posizionato davanti all'ingresso della Chiesa Madre. "In questo primo week end di apertura in tantissimi hanno raggiunto Candela per tornare bambini e farsi rapire dal fascino del paese del Natale", sottolinea il sindaco di Candela, Nicola Gatta. "Ci sono turisti provenienti dal resto della Puglia - aggiunge - ma anche dalle altre regioni del Sud che hanno trascorso il sabato e domenica nel nostro comune facendo registrare il tutto esaurito in ristoranti, pizzerie e strutture ricettive di Candela raggiungendo anche i locali dei comuni vicini". I biglietti di ingresso possono essere acquistati online e per accedere alla Casa di Babbo Natale occorre essere in possesso del Green pass, indossare la mascherina e igienizzare le mani. La Casa di Babbo Natale sarà visitabile fino al 6 gennaio.

(ANSA).