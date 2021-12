Natale:a Bari eventi in piazza con prenotazione e green pass

(ANSA) - BARI, 03 DIC - A Bari dal 5 dicembre prendono il via gli eventi organizzati dal Comune per il Natale, ai quali, pur se all'aperto, si potrà accedere su prenotazione e con green pass per gli over 12.

Ci saranno allestimenti su strade e piazze in tutti i quartieri della città, un percorso di luce disegna il profilo della muraglia, di corso Vittorio Emanuele e del lungomare di Crollalanza, mentre piazza del Ferrarese ospita il bosco di Natale allestito a cura di Amgas con il grande Albero di Natale.

L'accensione dell'Albero di Natale si terrà, come da tradizione, il 6 dicembre. Nel pomeriggio dello stesso giorno si apriranno al pubblico i mercatini di Natale su via Venezia e in piazza Mercantile. L'8 dicembre in piazza Umberto il Villaggio di Babbo Natale, con i suoi elfi, apre le porte al pubblico con attività ludiche e ricreative pensate in particolare per i più piccoli e per le loro famiglie: letture, laboratori, proiezioni di film, racconti animati, spettacoli di teatro di figura e tanto altro.

Ospite d'eccezione del Natale a Bari Giovanni Muciaccia, volto storico di "Art Attack", che il 10 dicembre, alle 17, nella sala polivalente dello Stadio San Nicola, terrà uno show/laboratorio dedicato alla creatività per realizzare insieme al pubblico uno dei suoi attacchi d'arte. L'evento è realizzato in collaborazione con SSC Bari.

Fino al 9 gennaio, inoltre, si potrà ammirare nel Museo civico il San Nicola di circa due metri di altezza composto da 60mila mattoncini colorati, progettato e realizzato da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego¸ certified professional italiano.

La mostra "A brick for Nick" è stata inaugurata oggi al termine dell'omonimo contest dedicato agli appassionati dei celebri mattoncini danesi, realizzato in collaborazione con l'associazione PugliaBrick e con il contributo dell'assessorato comunale alle Culture. (ANSA).