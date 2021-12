Viabilità: aperto al traffico tratto materano "Bradanica"

(ANSA) - MATERA, 02 DIC - E' stata una donna di Matera, alla guida di una Panda, a transitare per prima dopo mezzogiorno sull'ultimo tratto della fondovalle Bradanica, di cica quattro chilometri, aperta al traffico dopo una fase di monitoraggio, consolidamento, drenaggio del comprensorio su cui è stato realizzato nei mesi scorsi il viadotto ''Santo Stefano''. L'apertura è avvenuta alla presenza, tra gli altri, dell' assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra, e del responsabile Anas della Basilicata, Carlo Pullano, che hanno espresso soddisfazione per il completamento di un'opera attesa da anni e che consente di collegare le province di Matera e Potenza fino a Foggia.

Il viadotto è un'opera a impalcato unico, a sei campate, della lunghezza complessiva di 180 metri, con due corsie da 3,75 metri e due banchine laterali da 1,50 metri . La Regione ha stanziato per la Bradanica 19 milioni di euro, sui 77 per l'intera opera dell'investimento statale.

"Opera sottoposta a monitoraggio continuo che continuerà - ha detto Merra - e che avremmo voluto aprire per il G20: non ci siamo riusciti ma ci eravamo impegnati a farlo entro la fine dell'anno. E' un file rosso che connette Matera al resto della Basilicata, riavvicinata dal punto di vista infrastrutturale''.

L'assessore ha annunciato che prima di Natale sarà firmata anche la convenzione con Rete ferroviaria italiana per il completamento della Ferrandina-Matera-La Martella. (ANSA).