Auto contro furgone in Salento, muore 55enne

(ANSA) - LECCE, 30 NOV - Incidente stradale mortale sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli: in prossimità dello svincolo per Galatone-Santa Maria al Bagno, una Fiat Multipla è finita contro un furgone che trasportava prodotti alimentari che pare fosse fermo sul lato destro della carreggiata nord in direzione Lecce. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al conducente della Multipla. La vittima è Giuseppe Leopizzi, imprenditore edile 55enne di Parabita. Per estrarre il corpo dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. (ANSA).