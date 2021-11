Droga:spaccio in androne palazzo nel Barese,arrestato 24enne

(ANSA) - BARI, 23 NOV - Avrebbe tentato la fuga raggiungendo il terrazzo della palazzina al cui ingresso stava aspettando clienti per spacciare droga, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Un 24enne incensurato di Bitonto, nel Barese, è ora agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante controlli in via Sandro Pertini, nota zona di spaccio della città, i militari hanno notato movimenti sospetti all'ingresso di una palazzina e, avvicinandosi a piedi, hanno sentito un forte odore di marjuana provenire dall'androne. Così hanno visto il 24enne che cercava di dileguarsi lungo la tromba delle scale. Lo hanno inseguito e bloccato sul terrazzo. In un borsello a tracolla il pusher aveva 98 bustine di marjuana, per un peso di circa 155 grammi, 38 dosi di hashish per un peso di circa 44 grammi, 80 cipolline di cocaina, per un peso di 32 grammi circa, la somma in contante di 205 euro, una ricetrasmittente, due cellulari e un block notes. E' stato arrestato in flagranza e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliri in attesa di convalida, mentre la droga e l'altro materiale sono stati sottoposti a sequestro. (ANSA).