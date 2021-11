Covid: in Puglia 233 nuovi casi (1,08% test) e 6 morti

(ANSA) - BARI, 18 NOV - Oggi in Puglia si registrano 233 nuovi casi di Coronavirus (1,08% di 21.385 test) e 6 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 49 in provincia di Bari, 1 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 41 nel Brindisino, 34 nel Foggiano, 64 in provincia di Lecce, 42 nel Tarantino, altri 3 casi riguardano residenti fuori regione.

Dei 3.806 attualmente positivi 152 sono ricoverati in area non critica, 15 in terapia intensiva. (ANSA).