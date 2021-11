Covid: Gimbe, rallenta in Puglia aumento contagi, solo +0,7%

(ANSA) - BARI, 18 NOV - Si arresta l'aumento dei contagi settimanali di Covid-19 in Puglia: dopo tre settimane di incremento sostenuto, dal 10 al 16 novembre si è registrato soltanto un +0,7% rispetto a sette giorni prima. E' quanto rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. I casi attualmente positivi per 100mila abitanti restano pressocché stabile, sono 93 contro i 91 della settimana scorsa. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, 6,1%, e in terapia intensiva, 4,4%, occupati da pazienti positivi al Covid-19. (ANSA).