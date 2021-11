Calcio: Bari; Celiento, siamo sulla strada giusta

(ANSA) - BARI, 17 NOV - "In questo Bari c'è bisogno di tutti.

Siamo un gruppo importante: siamo una squadra nuova, che ha cambiato tanto. Gli errori ci possono stare, vanno analizzati.

Siamo già affiatati e sulla strada giusta": così il difensore dei pugliesi Daniele Celiento ha commentato il momento del gruppo dopo la vittoria con la Vibonese che consolida il primato biancorosso (dopo 90' non esaltanti).

"Con i calabresi erano importanti i tre punti. Avevo in campo la sensazione che avessimo la gara in pugno. Abbiamo conquistato la vittoria pur con errori: saremo più sereni nel vedere dove migliorare", ha aggiunto.

"Chi temiamo in chiave promozione? Guardiamo solo a noi - ha chiarito - perché abbiamo un potenziale che può ancora crescere".

Infine alcune considerazioni del marcatore sul suo futuro: "Ho superato l'infortunio dello scorso anno. Mi sento quasi al cento per cento. Mi auguro ora di stare bene per mettermi a disposizione del tecnico Mignani, al fine di poter partire in campo dal primo minuto", ha concluso Celiento. (ANSA).