Pnrr: Garofoli, impone logica di risultato

(ANSA) - BARI, 15 NOV - "Questo piano impone al paese, alla politica di adottare decisioni e alle amministrazioni, una logica di risultato, dobbiamo realizzare risultati. Saremo monitorati a partire da dicembre, dovremo dimostrare che abbiamo realizzato 51 obiettivi". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, presentando il Pnrr a Bari. "Molte" risorse del Pnrr "sono già state ripartite, come quelle per le infrastrutture. Altre - ha aggiunto Garofoli - lo saranno nei prossimi mesi, come quelle per la sanità. Per altre risorse gli enti territoriali, anche gli atenei e i centri di ricerca e le imprese, dovranno concorrere perché saranno indetti dei bandi ministeriali. Sono a disposizione di chi riuscirà a superare queste selezioni pubbliche". Tra i bandi Garofoli ha citato quelli "per gli asili nido, per le scuole innovative, per la ricerca, per gli alloggi universitari". (ANSA).