Calcio: Bari poco brillante batte la Vibonese

(ANSA) - BARI, 14 NOV - Il Bari puntella al San Nicola (davanti a oltre 8mila spettatori) il primato in classifica del girone C con una vittoria (2-0) contro la Vibonese, fanalino di coda: il risultato è il frutto di una prestazione ordinata ma con pochi lampi nella fase offensiva e segnata da un preoccupante calo di intensità agonistica nel finale.

Mignani punta su un centrocampo di qualità con Maita, Di Gennaro e Scavone, con davanti Antenucci e Cheddira, sostenuti dall'estro di Botta: in avvio i calabresi limitano i danni e corrono pericoli solo per una punizione (alta) di Di Gennaro.

Alla mezz'ora ecco la svolta con un contropiede fulminante di Antenucci che con un assist pregevole libera Botta davanti al portiere Mengoni e l'argentino sigla il gol del vantaggio. La reazione della Vibonese? Solo un tiro potente di Basso, respinto con una prodezza da Frattali.

Nelle ripresa il Bari continua a proporre una manovra prevedibile ma sfiora il raddoppio con una azione insistita di Maita. Al 25' Frattali salva il risultato su una conclusione ravvicinata di Golfo. Nel finale Mignani ridisegna l'undici pugliese con gli innesti di Marras e Mazzotta, e Antenucci spreca il raddoppio con un destro fuori misura da buona posizione. Al 40' è stato annullato il pari di Ngom della Vibonese per fuorigioco, mentre nel recupero Antenucci ha chiuso i conti su calcio di rigore. (ANSA).