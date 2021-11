Pnrr: Svimez, sviluppo Pil entro 2026 o stabilità a rischio

(ANSA) - BARI, 10 NOV - "Nel 2026 dovremo iniziare a restituire quello che l'Europa ci ha dato e se per quel periodo non saremo arrivati a un tasso di sviluppo del Pil decente tanto da rendere sostenibile quell'impegno, allora le cose si complicheranno ulteriormente e sarebbe non un'occasione sprecata ma sarebbe un pericolo molto evidente per la stabilità del sistema". Lo ha sostenuto Adriano Giannola, presidente Svimez, a margine del convegno sul 'Pnrr - Il Piano nazionale per la Ripresa e la Resilienza per la coesione del Paese', in corso nel Consiglio regionale della Puglia. (ANSA).