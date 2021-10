Coltiva marijuana in casa, sequestrati 4 kg droga a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 23 OTT - I carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno arrestato un 30enne incensurato residente nella borgata di Talsano che aveva messo in piedi una fiorente attività di coltivazione e spaccio di marijuana. I militari, dopo giorni di appostamento, ha fatto irruzione nell'appartamento del giovane rinvenendo una grande quantità di marijuana di cui parte già essiccata e conservata in barattoli e in parte stesa ad asciugare, nonché diverse piante di marijuana, per un totale di 3,7 kg di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno anche sequestrato 5590 euro in contanti e materiali utili alla preparazione e confezionamento delle dosi. Il 30enne, su disposizione dell'autorità Ggiudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un'altra abitazione. (ANSA).