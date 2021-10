Emiliano: a Dubai, la Puglia leader nel settore aerospaziale

(ANSA) - DUBAI, 17 OTT - "Siamo qui ad Expo prima di tutto per l'Italia, la Puglia sta sostenendo tutto il sistema Paese": lo dice all'ANSA il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in visita a Dubai, dove inaugura una mostra dal titolo 'Apulia, the Aerospace Region' nella sala 'Short Stories' del Padiglione Italia, dove sono esposti gli oggetti del saper fare italiano.

Si va dalla tuta anti-gravitazionale di Aquarius, agli oggetti di Novotech, che opera nel campo della ricerca e dell'innovazione ingegneristica, fino alla tecnologia Reco attiva nel settore della computer vision applicata all'aereospazio.

Il presidente Emiliano visita Dubai per la prima volta e lo fa durante una delle settimane più attese dell'Esposizione Universale, quella dedicata allo spazio. "Siamo molto orgogliosi di quello abbiamo fatto negli ultimi 10 anni nel settore dell'aereospazio - continua il Presidente Emiliano -, nel quale abbiamo investito quasi un miliardo di euro e abbiamo suscitato l'interesse del mondo intero". La regione Puglia ha dedicato un aeroporto alle attività aerospaziali, si tratta di quello di Grottaglie, Taranto, dal quale l'Italia gestirà i suoi voli suborbitali. Accompagnato dal commissario del Padiglione Italia Paolo Glisenti, il presidente della Regione Puglia è in visita a Dubai, per presentare una serie di imprese e sturtup pugliesi a partner e investitori, in un Paese come gli Emirati Arabi dove i rapporti istituzionali sono molto importanti.

La sua visita continua al Gitex di Dubai, la più importante fiera tecnologica del medioriente, nel quale accompagna le aziende pugliesi. Tra queste: Brightcyde che fornisce soluzioni per la cyber security, Eikontech specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e Roboze, che si occupa di progettazione e produzione stampanti 3D industriali.

Oltre al governatore Emiliano e alla selezione di aziende pugliesi, sono in vista all'Expo anche Francesco Cupertino, rettore del politecnico di Bari, e l'assessore allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, che ha sottolineato quanto sia strategica per la Regione Puglia il settore dell'aereospazio. (ANSA).