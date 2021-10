Formava giovani durante lockdown, premio a pasticcere Puglia

(ANSA) - TARANTO, 14 OTT - Pasticcere per vocazione, appassionato di musica con un diploma al conservatorio in violino, ha utilizzato il lockdown per migliorare la propria formazione e per avvicinare i giovani all'arte dolciaria. Da Mottola, in provincia di Taranto, arriva la storia di Gianluca Trisolini, 25 anni, diplomato in Enogastronomia all'istituto professionale Perrone di Castellaneta. Il suo impegno è stato riconosciuto da Confartigianato Puglia che ha scelto di premiarlo domani, alle ore 19.30, nella sua pasticceria in via Arcidiacono Catucci a Mottola.

All'incontro saranno presenti il presidente regionale dei Pasticceri Confartigianato Nicola Giotti e un ospite d'eccezione: il maestro pasticcere Davide Malizia che dirige l'Accademia di pasticceria italiana e zucchero artistico. Ora da Trisolini arrivano aspiranti pasticceri da tutta Italia per sperimentare nuove tecniche e sapori. E il suo laboratorio sarà l'unico in Puglia a ospitare lo stage degli allievi dell'Accademia.

Trisolini ha ricevuto premi come giovane imprenditore del sud Italia e miglior gelatiere emergente nazionale. Si è formato in cake design, lavorazione del cioccolato, intaglio thailandese di frutta e utilizzo di prodotti vegan e gluten free. E ha frequentato la prestigiosa Aromacademy. (ANSA).