Covid: in Puglia 118 nuovi casi e 7 decessi

(ANSA) - BARI, 12 OTT - Oggi in Puglia sono stati individuati 118 nuovi casi di Coronavirus, su 12.299 test (0,95% positività), e si registrano 7 decessi.

I nuovi casi sono così distribuiti: 25 in provincia di Bari, 10 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 8 nel Brindisino, 24 nel Foggiano, 23 in provincia di Lecce, 28 in quella di Taranto.

Un caso riguarda un residente fuori regione.

Delle 2.312 persone attualmente positive 135 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. (ANSA).