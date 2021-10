Università: lezioni in presenza per 3.500 studenti PoliBa

(ANSA) - BARI, 11 OTT - Gli studenti del Politecnico di Bari sono tornati in aula. Dopo la prima settimana di lezioni online, aspiranti ingegneri, architetti e designer industriali hanno fatto ritorno alla modalità in presenza, sempre nel rispetto delle norme Covid e con nuovi strumenti tecnologici. In classe c'erano esclusivamente i ragazzi che avevano prenotato il posto attraverso l'apposita app messa a disposizione dal Politecnico.

Il sistema informatico registra le richieste fino a raggiungere il 50% della capienza dei locali. Le prenotazioni sono state, complessivamente, oltre 3.500. All'ingresso nelle aule gli studenti, ai quali è richiesto il green pass, confermano la presenza scansionando un codice Qr con il telefonino. Tutti gli altri seguono le lezioni da remoto, attraverso la piattaforma Teams. Le aule sono tutte dotate di sistemi di videoregistrazione con telecamera orientabile, microfoni ambientali e maxischermo con lavagna digitale touchscreen, che consente ai docenti di interagire contemporaneamente sia con gli studenti presenti in aula, sia con quelli in remoto e condividere disegni, grafiche, dispense e qualsiasi altro materiale audio e video.

"È un momento importante per la nostra comunità - commenta il rettore del Politecnico, Francesco Cupertino - perché l'università è innanzitutto relazione, confronto, scambio di idee ed esperienze. La pandemia ha imposto nuovi modelli ma anche quando sarà finita dovremo imparare a convivere con essi, integrando la tecnologia con i metodi tradizionali". (ANSA).