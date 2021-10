Segno osceno su monumento Bari, Decaro 'autoritratto autore'

(ANSA) - BARI, 11 OTT - Un disegno osceno è stato fatto sulla colonna infame di Bari, monumento del XVI secolo che si trova in piazza Mercantile, nella città vecchia. Lo spray nero che ha vandalizzato l'opera è già stato rimosso dal Comune e la Polizia locale "attraverso le telecamere - fa sapere il sindaco Antonio Decaro - sta provando ad individuare" il responsabile "per sanzionarlo e fargli pagare la pulizia della colonna infame".

"Complimenti all'autore di questo pregevole autoritratto - scrive Decaro su facebook, postando la foto della colonna - .

Speriamo però che la prossima volta, invece che su un monumento della nostra città, provi a esercitare il suo talento in luoghi più adatti alla sua arte, tipo il bagno di casa sua". (ANSA).