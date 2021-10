Covid: in Puglia 76 nuovi casi di cui 54 nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 11 OTT - Oggi in Puglia si registrano 76 nuovi casi, su 7.566 test giornalieri per la ricerca del Coronavirus (1% tasso positività), e zero decessi. La stragrande maggioranza dei nuovi casi è stata individuata nella provincia di Foggia (54). Altri 7 casi sono stati rilevati nel Barese, 3 nel Brindisino, 7 nel Leccese e 1 nel Tarantino.

Delle 2.402 persone attualmente positive 134 sono ricoverate in area non critica e 21 (2 in più di ieri) in terapia intensiva. (ANSA).