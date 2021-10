Atletica: marcia; Palmisano, con Stano voglia di superarci

(ANSA) - TRENTO, 09 OTT - "Con Massimo Stano abbiamo in comune, oltre al territorio di provenienza, il desiderio di superarci continuamente. Alle Olimpiadi di Tokyo abbiamo portato la nostra voglia di cambiare il mondo". Lo ha detto, al Festival dello sport di Trento, la marciatrice Antonella Palmisano. "Per me Antonella sarà sempre una leader, il confronto tra i tempi non significa nulla: lei rimarrà un punto di riferimento", le ha fatto eco Stano, commuovendosi durante il ricordo delle gare di Tokyo. (ANSA).