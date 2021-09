Covid: Gimbe, in Puglia continuano a calare i contagi, -9,4%

(ANSA) - BARI, 30 SET - Diminuiscono ulteriormente i casi di contagio Covid in Puglia, nella settimana dal 22 al 28 settembre, secondo il report della fondazione Gimbe si è registrato un calo pari al 9,4% rispetto a sette giorni prima, mentre i casi attualmente positivi sono 71 ogni 100mila abitanti. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica Covid (6%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid. (ANSA).