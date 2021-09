Covid: in Puglia 139 casi e un morto,19 in terapia intensiva

(ANSA) - BARI, 26 SET - Sono 139 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia su 14.966 test giornalieri, con una incidenza dello 0,9%. Una persona è morta. I nuovi casi per provincia sono: Lecce, 61; Bari, 49; Bat, 7; Brindisi, 16; Foggia, 5; nessuno a Taranto e uno residente in altra regione.

Le persone attualmente positive sono 2.942, quelle ricoverate in area non critica sono 166, mentre 19 sono in terapia intensiva. (ANSA).