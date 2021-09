Sei furti cavi in un mese sulla Bari-Matera, Fal 'ora basta'

(ANSA) - BARI, 23 SET - "Secondo furto di cavi in pieno giorno in una settimana, il sesto in meno di un mese, sempre sulla linea Bari-Matera, questa volta tra Altamura e Pescariello. Adesso basta le autorità competenti intervengano quanto prima per interrompere questo susseguirsi di furti, danneggiamenti e atti vandalici che si verificano ormai quotidianamente ai danni della nostra azienda e soprattutto dei nostri utenti costretti a sopportare gli inevitabili ritardi causati dalla necessità di ripristinare i cavi degli impianti di segnalamento e sicurezza". E' quanto si legge in una nota firmata dai vertici delle Ferrovie Appulo Lucane.

"Nei giorni scorsi, dato il susseguirsi degli eventi dolosi - prosegue la nota - l'azienda aveva rivolto un appello alle forze dell'ordine, che comunque stanno effettuando sopralluoghi continui sulla linea, e alle autorità competenti affinché la questione venga portata all'attenzione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica".

"Rinnoviamo l'appello alle autorità - conclude l'azienda - per rafforzare i controlli ed individuare quanto prima i responsabili. E' intollerabile dover continuare a subire tutto questo e doverci continuare a scusare con gli utenti per i ritardi causati ormai quotidianamente da questi atti inaccettabili". (ANSA).