Rubano auto poi schianto su ulivo,1 in ospedale e 2 in cella

(ANSA) - BARI, 23 SET - Hanno rubato un'auto e poi, inseguiti dai carabinieri, hanno perso il controllo del mezzo e si sono schiantati contro un albero: uno dei tre ladri è finito in ospedale, gli altri due in carcere. E' accaduto la notte scorsa sulla strada provinciale 90, tra Sannicandro e Bitetto, nel Barese. Dopo circa 40 chilometri di inseguimento, il conducente dell'auto in fuga ha tentato manovre spericolate per seminare i militari ma, a causa della forte velocità, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un albero di ulivo. A bordo, hanno accertato i carabinieri, c'erano due pregiudicati di Bitonto, un 48enne e un 41enne. Un terzo complice, 53enne, che avrebbe avuto il ruolo di palo, viaggiava a bordo di un'altra auto, come una sorta di "scorta" del mezzo appena rubato. I due fuggitivi hanno riportato lesioni personali in seguito all'impatto e sono stati subito trasportati in ambulanza in ospedale e uno dei due è stato ricoverato per traumi più importanti nel reparto detenuti del Policlinico di Bari. Gli altri due sono stati arrestati in flagranza e portati in carcere in attesa di convalida. Tutti e tre rispondono di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).