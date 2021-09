Droga: corriere in moto si schianta, soccorso e arrestato

(ANSA) - BARI, 20 SET - Si è scontrato con un'auto sulla Statale 16 di Bari mentre era alla guida di una moto a bordo della quale trasportava, in una sacca in plastica, oltre un chilo di cocaina purissima. Il motociclista, un pregiudicato 57enne di Taranto, è stato soccorso e portato in ospedale al Policlinico di Bari, dove è attualmente piantonato nel reparto di terapia intensiva in stato di arresto in flagranza.

La vicenda risale alla mezzanotte di ieri. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un grave incedente stradale tra un'auto e una moto all'altezza dello svincolo che porta al Palaghiaccio, nel quartiere Japigia. Durante i soccorsi il 57enne "nonostante fosse disorientato, ferito e in gravi condizioni - spiegano gli investigatori - non voleva mollare una busta di plastica che stringeva forte a sé, tanto che i sanitari, per potergli prestare il primo soccorso, sono stati allora costretti a tagliarla con delle forbici e consegnarla alle forze dell'ordine". Nella sacca i carabinieri hanno trovato la droga, "presumibilmente acquistata nella città metropolitana - ritengono gli investigatori - per essere trasportata a Taranto". (ANSA).