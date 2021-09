Droga: 2 chili e mezzo nascosti in un tombino a Bari vecchia

(ANSA) - BARI, 19 SET - Oltre 2 chili e mezzo di droga sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri nel borgo antico di Bari, scoperti all'interno di un tombino. I militari, durante i servizi di perlustrazione a piedi nei vicoli di Bari Vecchia, sono stati attratti da un forte odore proveniente da strada della Torretta. Nel tombino hanno così trovato oltre 500 grammi di marijuana, suddivisi in buste in cellophane, e circa 2 chilogrammi di hashish, in panetti, oltre a materiale per pesare e confezionare lo stupefacente. La droga è stata sequestrata e sono in corso le indagini per accertare chi ne avesse la disponibilità. (ANSA).