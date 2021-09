Covid: tasso occupazione terapie intensive Puglia sale al 6%

(ANSA) - BARI, 08 SET - Aumenta ancora il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive Covid della Puglia, che sale in ventiquattr'ore di un punto percentuale, dal 5 al 6% (raggiungendo il tasso medio nazionale). E' quanto rileva il monitoraggio quotidiano dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Resta stabile all'8% la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica, Malattie infettive e Pneumologia (in Italia è la 7%). (ANSA).