Marina: a Brindisi dimostrazione assetti anfibi San Marco

(ANSA) - BRINDISI, 07 SET - C'è stata grande partecipazione di pubblico sul lungomare Regina Margherita di Brindisi per la dimostrazione con impiego reale degli assetti anfibi della Marina Militare effettuata oggi pomeriggio dalla Brigata Marina San Marco, nell'ambito delle celebrazioni del 50ennale dell'insediamento in città della fanteria di Marina. Due elicotteri hanno sorvolati il porto interno, mentre un mezzo da sbarco in mare ha sollevato un muro d'acqua.

Domani la settimana di celebrazioni si concluderà con la cerimonia di consegna del basco al corso di abilitazione anfibia, il rinnovo del drappo della bandiera di guerra del primo reggimento San Marco e la dimostrazione del 'Silent Drill Platoon' del San Marco, in piazzale Lenio Flacco alle 16.30.

