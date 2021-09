Calcio: Bari-Monterosi Tuscia 4-0

(ANSA) - BARI, 05 SET - Buona la prima. Il Bari vince 4-0 nell'esordio interno stagionale al San Nicola (davanti a 3878 spettatori, assenti gli ultras di casa) contro il Monterosi Tuscia, mostrando buona tecnica e tanta determinazione, ma una identità di squadra ancora in divenire.

Il tecnico del pugliesi Mignani ha inserito dal primo minuto tre novità: Cheddira in attacco, Botta dietro le punte e Terranova in difesa. Il risultato è stato un undici compatto e reattivo, in grado di imporre un costante predominio territoriale in un primo tempo cadenzato da ben quattro cartellini gialli.

Questa la sequenza delle reti: al 42' il gol del vantaggio con una girata di Di Cesare; il raddoppio al 9'st con Cheddira, agevolato da una amnesia difensiva dei laziali, servito da D'Errico; il terzo centro firmato da Antonucci al 12'st su rigore (fallo di Piroli si D'Errico); poker di Simeri sempre dagli undici metri al 37'st. Per gli ospiti solo una punizione nel primo tempo di Parlati e una girata di Costantino nella ripresa.

Nel finale l'esordio del regista Di Gennaro in biancorosso, uno dei colpi di mercato del ds dei pugliesi Ciro Polito. (ANSA).