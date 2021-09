Vaccini: Ronzulli (Fi), adesione giovani è risposta a no-vax

(ANSA) - BARI, 04 SET - "I più giovani, i ragazzi stanno dimostrando molta più maturità, responsabilità e fiducia aderendo in massa alla campagna vaccinale, che è la migliore risposta alla setta dei no-vax, quella minoranza rumorosa che strumentalizza la paura dei cittadini e che sta cercando invano di mettere in crisi la campagna vaccinale". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, visitando l'hub vaccinale alla Fiera del Levante di Bari, accompagnata dal deputato Mauro D'Attis e dal senatore Dario Damiani.

"Sto girando diversi hub su tutto il territorio nazionale - ha spiegato - perché penso che sia un dovere delle istituzioni e dei rappresentanti politici quello di spingere in questo momento e aiutare la campagna vaccinale anche con la presenza fisica sul territorio".

"Qui a Bari - ha concluso - ho trovato un hub vaccinale molto efficiente, molto ben organizzato, con grande competenza, ma soprattutto ho trovato grande energia e grande passione e voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi che oggi spontaneamente si stanno recando in modo massivo a farsi vaccinare". (ANSA).