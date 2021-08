Notte Taranta: oggi Concertone, per Il Volo è sfida in grico

(ANSA) - MELPIGNANO (LECCE), 28 AGO - Memoria e visione, passato e futuro. Il palco della Taranta, nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani a Melpignano (Lecce), è stato allestito per le prove già qualche giorno fa ed è pronto a ospitare stasera la ventiquattresima edizione della Notte della Taranta. Luminarie tipiche salentine, ma anche alcuni "wall" con immagini varie, per la Taranta della liberazione, la taranta rock di Enrico Melozzi e di Madame, con voce narrante di Al Bano. Lo show andrà in scena stasera alle 21:30, trasmesso su Rai 1, per la prima volta, in differita il 4 settembre alle 23.15.

Super ospite è il trio Il Volo: "Quando Enrico Melozzi e la Fondazione della Notte della Taranta ci hanno invitato a partecipare a questa storica manifestazione - hanno raccontato i tre tenori - abbiamo accettato subito con grande piacere, La Notte della Taranta è uno dei più importanti eventi sulla cultura popolare in Italia e noi siamo felici di onorare questa tradizione cantando questa sera per la prima volta Calinitta, celebre brano in lingua grica. È una ballata malinconica che esprime un sentimento romantico e nostalgico. Una sfida che abbiamo colto con piacere perché la musica e i sentimenti che essa esprime non hanno confini". (ANSA).