Migranti: circa 120 persone in barca diretta a Gallipoli

(ANSA) - LECCE, 23 AGO - Sono circa 120 i migranti a bordo del peschereccio intercettato in serata a dieci miglia dalla costa di Gallipoli. L'imbarcazione, che è scortata dalla Guardia di finanza, arriverà verso le 21.30 nel porto di Gallipoli. Il servizio sanitario per il loro arrivo è stato già attivato. Non si conosce ancora la nazionalità dei migranti. (ANSA).