Estorsione a imprenditore, arrestato assessore nel Barese

(ANSA) - BARI, 06 AGO - Avrebbe preteso e intascato una tangente di 5mila euro dal titolare della ditta che si occupa della raccolta rifiuti a Grumo Appula (Bari), minacciando l'interruzione della collaborazione con il Comune se non avesse pagato o garantito assunzioni. Con l'accusa di estorsione i Carabinieri hanno arrestato in flagranza l'assessore comunale di Grumo Appula, il trentenne Nicola Lella, e il costruttore edile Vito Partipilo, 34 anni, considerato suo complice. I due sono ora in carcere in attesa di udienza di convalida dell'arresto.

