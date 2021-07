Tokyo: atleti Puglia portano Italia su podio delle Olimpiadi

(ANSA) - BARI, 24 LUG - La Puglia porta l'Italia sul podio delle Olimpiadi a Tokyo.

La prima medaglia è quella conquistata dall'atleta di Mesagne (Brindisi) Vito Dell'Aquila, che si è qualificato alla finale per l'oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell'Aquila combatterà alle 21.45 ora locale, le 14.45 italiane.

La seconda medaglia è quella di Luigi Samele, di Foggia, in finale per l'oro nella sciabola maschile. Lo schermidore ha sconfitto in semifinale il coreano Kim per 15-12. Nella finale per l'oro, in programma alle ore 21.15 di Tokyo (le 14.15), Samele sfiderà il campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l'ungherese Aron Szilagyi. (ANSA).