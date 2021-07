Covid: in Puglia 80 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - BARI, 20 LUG - Oggi in Puglia, su 7.764 test analizzati, sono stati individuati 80 casi positivi al Coronavirus: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia Bat, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Oggi il tasso di positività è dell'1,03% (ieri era 1,1%). (ANSA).