Maltempo: temporali su Gargano, allagati box e strade

(ANSA) - FOGGIA, 17 LUG - Un violento temporale si è abbattuto sul Gargano, dove da questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi per aspirare l'acqua che ha invaso garage e scantinati, soprattutto tra Lido del Sole e Peschici, e per liberare le carreggiate dai rami abbattuti dal forte vento e dalla pioggia. Al momento non si registrano incidenti o feriti. Gli uomini dell'associazione di volontariato "Giacche Verdi Gruppo Gargano" informano in un post sulla pagina facebook che ci sono "difficoltà di scorrimento sulle strade e inizio primi allagamenti nel tratto San Menaio-Rodi Garganico".

